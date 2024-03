Inversió d'un milió per a promoció turística

La comarca del Baix Cinca ja ha invertit més d’un milió d’euros en el Pla de Sostenibilitat Turística que es va posar en marxa el 2020 amb un pressupost de 2,3 milions. De les dotze actuacions aprovades, ja n’hi ha sis d’acabades.

Són l’oficina comarcal de turisme situada a la seu de la Comarca i les obres per a la promoció del sector turístic amb la creació i renovació d’instal·lacions als municipis de Vallobar, Vilella de Cinca, Saidí, Torrent de Cinca i Bellver de Cinca.Al marge de les obres ja completades, han començat altres treballs a Candasnos i Xalamera, i ben aviat arrancaran les d’Ontinyena i Ossó de Cinca. Els municipis de Mequinensa i Fraga, per la seua part, ja han presentat les seues propostes. L’entitat comarcal ha assignat una partida per executar actuacions en cadascun dels onze municipis del territori, destinades a l’adequació o creació d’espais o zones enfocades al turisme sostenible. Per exemple, a Vallobar es va crear un espai d’esbarjo al riu Alcanadre al seu pas per la població. Aquesta actuació va comportar una inversió d’aproximadament 4.000 euros i s’inclou en aquest pla.