En marxa la iniciativa 'Llitera Circular' per a la sostenibilitat ambiental - C.C.LL.

La comarca de la Llitera impulsa la sostenibilitat ambiental amb la posada en marxa Llitera Circular, una iniciativa que pretén contribuir a una gestió responsable dels residus. El projecte té com a objectiu principal fomentar pràctiques sostenibles i, en aquest sentit, conscienciar la ciutadania sobre la importància de reduir la producció de rebutjos, reutilitzar i reciclar per protegir l’entorn a través d’un web i una app per donar informació.