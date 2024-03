Primera denúncia per perjudicis arran del tancament del Canal d’Urgell

El Jutjat de Lleida va rebre ahir la primera demanda pels danys causats per la gestió de l’aigua al Canal d’Urgell la passada campanya arran del tancament per la sequera. Un agricultor cerealista reclama que la comunitat l’indemnitzi al no rebre compensacions de les administracions. Alguns pagesos també han començat a presentar reclamacions patrimonials contra el Canal d’Urgell i el Segarra-Garrigues perquè molts d’ells van perdre les collites. L’abril del 2023 la comunitat de regants va optar per tancar el canal, una mesura sense precedents en la seua història.

Posteriorment, va acordar donar aigua per torns per salvar els fruiters que, finalment, van poder garantir la producció. No obstant, el cereal, els farratges i el sector hortícola es van sacrificar a l’espera de compensacions de l’Administració. El retard en el pagament dels ajuts, sobretot als productors de cereal, ha motivat les queixes del sector i, al final, alguns pagesos han optat per presentar les seues queixes davant de la Casa Canal. Aquestes reivindicacions van quedar patents en l’assemblea celebrada divendres passat a Miralcamp en què ja es va explicar que alguns pagesos havien presentat reclamacions per exigir indemnitzacions. Per la seua part, el president del Canal d’Urgell, Amadeu, Ros, es va mostrar convençut que les compensacions arribaran.

En un altre ordre de coses, la junta de govern del Canal d’Urgell va decidir ahir començar la campanya tant en el principal com en l’auxiliar el proper dia 25 arran de les pluges i nevades dels últims dies (vegeu la pàgina 13). Es podran fer les comandes de reg entre avui i el dia 21 d’aquest mes.