Catalunya prohibeix fer foc al bosc des d'aquest divendres fins al 15 d'octubre

El Departament d'Acció Climàtica ha informat que a partir d'aquest divendres 15 de març i fins al 15 d'octubre ja no es pot encendre foc en terreny forestal. Aquesta prohibició entra en vigor en un dels anys més complicats pels efectes de la sequera, una de les més intenses i extenses del darrer segle, derivada, principalment, de l'escassetat de precipitació efectiva en els últims tres anys. Per zones, la Catalunya central, Girona, el litoral i prelitoral central, la plana de Vic i l'interior de les terres de l'Ebre és on hi ha més dèficit d'aigua en la vegetació. Per espècies, són el pi blanc, l'alzina, l'alzina surera, el pi roig i la pinassa. La norma regula que en els terrenys forestals, estiguin o no poblats d'espècies arbòries, i en la franja de 500 metres que els envolta no es pot encendre foc sigui quina en sigui la finalitat.

Les activitats amb risc d'incendi forestal són aquelles accions o pràctiques que poden desencadenar un incendi en zones forestals o altres àrees naturals. Involucren la generació de foc, deflagracions o espurnes en entorns propicis per a la propagació dels incendis, i requereixen supervisió i precaució per prevenir afectacions ambientals i protegir la seguretat pública. Aquestes activitats poden ser focs d'esbarjos, fogueres i barbacoes, cremes de residus vegetals o activitats pirotècnies, entre d'altres.