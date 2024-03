Globus a Aitona per veure la floració des de l'aire - A.A.

Els globus aerostàtics tornen a sobrevolar el mar rosa dels fruiters florits d’Aitona. Aquesta és una de les activitats més consolidades de la campanya de Fruiturisme i permet veure la floració des de l’aire. Les sortides les organitza Globus Kon-Tiki, duren una hora i s’oferiran fins al dia 26.

Andorra va confirmar ahir que els vols que connecten l’aeroport d’Andorra-la Seu amb Palma es prorrogaran durant tot l’any 2024. Va afegir que l’operativa, que va començar el passat 5 de gener, “està funcionant molt bé”. La voluntat del Principat és, de cara a finals d’aquest any, fins i tot renovar el contracte. Andorra va adjudicar la prova pilot de la nova ruta a Air Nostrum. Inicialment s’havia d’oferir de gener fins al 31 de març, informa C. Sans.

L’entitat ecologista Ipcena va afirmar ahir que Endesa és “l’única responsable que els nius de cigonya a les torres elèctriques causin talls en el subministrament, per la deixadesa absoluta i la falta d’inversió en l’aplicació de mesures ambientals de prevenció”. Nou municipis de les Garrigues i el Pla han denunciat talls de llum diaris per nius de cigonya, com ja va avançar SEGRE.

La Unió de Botiguers de la Seu d’Urgell i La Seu Comercial van organitzar ahir l’Outlet al Carrer, una iniciativa comercial en què comerços van treure els productes al carrer, coincidint amb la jornada festiva del Dia de la Constitució a Andorra. Parades de roba, complements, joguets, estris de la llar i articles de regal es van concentrar entre els carrers Fra Andreu Capella i Lluís de Sabater, des de les 10.00 fins a les 19.00 hores, informa C. Sans.

L’ajuntament de Corbins ha llogat uns terrenys situats a la zona de la Peixera perquè la comunitat de regants del municipi instal·li un parc solar. Aquest permetrà reduir l’import de la factura de la llum dels bombatges que capten aigua per regar camps de fruita de la zona del Pla de Corbins.

La presidenta de l’Associació Catalana de Municipis (ACM), Meritxell Budó, va visitar ahir el Segrià i les Garrigues. A la primera comarca es va reunir amb l’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa. A les Garrigues va assistir al consell d’alcaldes, on va presentar els serveis de l’entitat, i va visitar l’arxiu.