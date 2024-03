Port Ainé, Boí Taüll i Espot ja estudien obrir fins al dia 7

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) ja valora la possibilitat d’allargar la temporada d’esquí fins al 7 d’abril a Boí Taüll, Port Ainé i Espot. Baqueira preveu acabar-la aquell mateix dia. Les últimes nevades, que van deixar gairebé un metre de neu sobre les pistes del Pirineu lleidatà, han permès ampliar la superfície esquiable.

Per a aquest cap de setmana hi haurà gairebé 301 quilòmetres de pistes d’esquí alpí obertes, la qual cosa suposa el 93% del total. Aquesta és la xifra més elevada d’aquesta temporada d’hivern. En aquest sentit, Boí Taüll compta amb gruixos de fins a 2,4 metres de neu, Tavascan té 2 metres i a Baqueira els gruixos són de fins a 1,95 metres. Les nevades van beneficiar especialment les estacions de nòrdic, que tenen fins a 151 quilòmetres per a l’esquí de fons.D’altra banda, Boí Taüll ha estrenat un canviador inclusiu d’obra fixa. Segons FGC, es tracta, a més, del primer espai d’aquestes característiques a Catalunya i el segon a tot l’Estat. Aquest equipament, que es va inaugurar dissabte passat, permetrà millorar l’accessibilitat a l’estació d’esquí a persones grans, amb diversitat funcional, malalties cròniques o mobilitat reduïda. Dissabte també es va presentar una nova passarel·la que farà més accessible el nucli de la base de l’estació.

El ràfting preveu millorar les dades de l’any passat i farà un seguiment diari de les reserves d’aigua

L’esquí se sumarà a l’inici a partir d’avui de la temporada de ràfting, amb la posada en marxa del conveni amb Endesa per regular cabal de la Noguera Pallaresa. El president de l’Associació d’Empreses d’Esports d’Aventura del Pallars Sobirà, Flòrido Dolcet, va explicar que la gran majoria de les empreses començaran la campanya per Setmana Santa. Va afegir que el sector és “optimista” davant d’aquesta temporada i espera superar els resultats del passat 2023. A més, va avançar que l’associació, el consell del Sobirà i Endesa faran un seguiment diari de les reserves d’aigua, tal com ja van fer l’any passat.