Més de 50 reclamacions de pagesos per no poder regar el cereal el 2023

Agricultors han presentat més de mig centenar de reclamacions patrimonials davant del Canal d’Urgell i el Segarra-Garrigues per pèrdues en el cereal, farratges i finques hortícoles al no poder regar durant la campanya passada. Segons responsables del Manifest del Gran Urgell, aquestes són les recollides en només una setmana i es preveu que siguin moltes més, ja que el termini per reclamar finalitza el 25 d’abril. La majoria es dirigeixen al Canal d’Urgell, que rega per inundació, mentre que el Segarra-Garrigues subministra menys extensió i utilitza reg pressuritzat. Val a recordar que a les dos comunitats es van establir torns que van permetre donar aigua als fruiters per salvar arbres i producció. El Canal d’Urgell va tancar el 25 d’abril de l’any passat i, posteriorment, ho va fer el Segarra-Garrigues. Va ser una mesura sense precedents en la història de les dos comunitats. Per aquesta raó, s’ha establert com a data límit per reclamar el 25 d’abril: llavors haurà transcorregut un any i podria entendre’s que els fets han prescrit. El Manifest també s’encarrega d’assessorar els pagesos sobre la quantia de les reclamacions, més elevades que els ajuts estipulats per la Generalitat (vegeu les claus). Si no se’ls dona resposta o és negativa, els afectats tenen l’opció de presentar denúncia davant del jutge, com ja ha fet un cerealista.