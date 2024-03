Lleida, Balaguer i Tàrrega, úniques capitals amb bus urbà i Cervera l'estrena a l'abril

Lleida, Balaguer i Tàrrega són les úniques capitals de comarca lleidatanes amb bus urbà, mentre que Fraga, al Baix Cinca, també ofereix aquest servei. Cervera el posarà en marxa a l’abril, mentre que Mollerussa i les Borges no es plantegen implantar-lo. Tanmateix, l’alcalde de la capital de les Garrigues, Josep Farran, va explicar que treballa en “alternatives, especialment per a persones amb mobilitat reduïda, per accedir a serveis com el CAP o les piscines”. Per la seua part, Solsona té una línia interurbana cap a Olius que gestiona el consell i que inclou parades a la ciutat. Al Pirineu, cap municipi no compta amb aquest servei (vegeu el desglossament). Lleida ciutat ofereix onze rutes de transport intern que el 2023 van comptar amb més de cinc milions de passatgers.

La paera en cap de Balaguer, Lorena González, va indicar que l’autobús és una aposta per la sostenibilitat. Tenen un vehicle que cobreix dos recorreguts: en horari escolar passa pels col·legis i instituts i és gratuït, mentre que la resta del dia circula pel nucli urbà. González va assenyalar que entre l’octubre del 2022 i el setembre del 2023 el bus va registrar 69.620 viatgers. A més, va avançar que treballaran per millorar el servei amb la pròxima licitació, un procés que no començarà almenys fins d’aquí a un any.Pel que fa a Tàrrega, els usuaris són uns 20.000 a l’any. La línia disposa de 31 parades i al gener l’ajuntament va instal·lar les primeres marquesines en les parades del CAP, l’institut Alfons Costafreda i al complex de les piscines. A més, ofereix un servei especial per al CAP que surt a les 07.30 hores i arriba al centre sanitari a les 07.55 hores (no funciona a l’estiu ni per Nadal). També té un itinerari que uneix la ciutat amb els nuclis agregats. A Fraga ofereixen dos línies d’autobús urbà, que l’any passat van registrar 42.400 passatgers. Així mateix, la ruta entre Solsona i Olius té 11.700 viatgers.L’última capital a estrenar el servei serà la de la Segarra, que ho farà aquest mes d’abril. Al principi funcionarà dos dies a la setmana: els divendres, coincidint amb el mercat setmanal, i el segon està encara per determinar. El bus urbà de la capital de la Segarra recorrerà la perifèria de la ciutat per atansar al centre de la població els veïns que tenen més dificultat de mobilitat, especialment els més avançada edat.

L’Alt Urgell va implantar una prova pilot l’any 2008

Les comarques del Pirineu no compten amb línies d’autobús urbà. A la Seu, l’alcalde, Joan Barrera, va explicar que “de moment” no tenen previst implantar-lo. “No ens ho hem plantejat”, va afegir. A l’Alt Urgell, la capital i altres municipis de la comarca van dur a terme una prova pilot de bus interurbà el 2008. Després de dos anys de proves, els ajuntaments i la Generalitat van decidir eliminar el servei, que unia els municipis d’Alàs i Cerc, Montferrer i Castellbò, Ribera d’Urgellet, les Valls de Valira i els polígons industrials de la zona. Les diferents institucions van invertir-hi 140.000 euros a l’any i la mitjana d’usuaris va ser d’1,7 milions en cada una de les dinou expedicions que el vehicle realitzava cada dia laborable.