Museu de la Guerra Civil sota terra

Un refugi antiaeri al recinte de la central hidroelèctrica de Talarn s’ha convertit en un museu subterrani que recorda els bombardejos durant la Guerra Civil al Pallars. L’ajuntament i Endesa, propietària d’aquesta construcció, han col·laborat per convertir-la en un espai d’exposició i més d’un centenar de persones van participar ahir dissabte en la jornada inaugural. Aquest antic refugi s’ha conservat pràcticament intacte, malgrat que la central va patir bombardejos el 1937. Els treballs per recuperar-lo es van iniciar l’any 2019, en el marc d’un projecte per a la preservació de la memòria històrica del municipi. El primer pas va ser datar el seu origen i documentar-ne el funcionament. Aquesta tasca prèvia d’investigació es va portar a terme amb el suport del Memorial Democràtic de Catalunya.

Durant l’acte inaugural, l’alcalde, Àlex Garcia, va destacar la importància de conservar aquest tipus de construccions com a homenatge als qui van patir la Guerra Civil, i per educar les futures generacions sobre aquest episodi històric. L’ajuntament considera que l’obertura al públic del refugi suposa un pas endavant en la difusió del patrimoni històric del municipi i espera que, com a museu, contribueixi a la memòria i la reflexió.

La jornada inaugural va incloure actes com la presentació del llibre Quan sonava la sirena, obra de Manel Gimeno i dedicat als bombardejos sobre les centrals hidroelèctriques del Pirineu i les seues conseqüències. El públic va poder visitar també l’exposició fotogràfica Quan passava l’aviació, dedicat als atacs aeris a la central hidroelèctrica de Talarn. La jornada va culminar amb una visita al refugi antiaeri en la qual es va simular un atac aeri.