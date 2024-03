La temporada de pesca i el ràfting se sumen a l'esquí i atreuen milers de turistes a Lleida

L’inici de la temporada de pesca a baixa muntanya es va sumar ahir a la primera setmana de descensos de ràfting a la Noguera Pallaresa i a la recta final de la campanya d’esquí al Pirineu. Aquests i altres atractius com la floració dels arbres fruiters a les comarques del pla (vegeu la pàgina 51) van afavorir l’arribada de milers de turistes a Lleida. Una jornada de sol i temperatures suaus, pròpies de la primavera i que es van elevar fins als 25 graus, van contribuir també a aquesta elevada afluència de públic.

Els primers pescadors van estrenar la temporada de baixa muntanya en trams de la Noguera Pallaresa al Pallars Sobirà i del Segre a l’Alt Urgell. En aquest últim, membres del Club de Caça i Pesca de l’Alt Urgell van lamentar la poca presència de truites. Xavier Márquez, veí de la Seu de 36 anys, va explicar que pesca des dels 10 anys i que “des de fa uns vuit, la situació ha anat de mal en pitjor”. “Abans podies arribar a fer fins a 15 captures en un matí i ara pateixes per poder arribar a les 5 i que siguin d’una mida mitjana”, va afegir. L’entitat, per la seua part, va lamentar no comptar amb el vistiplau de la Generalitat per revertir la situació mitjançant repoblacions amb alevins (vegeu el desglossament).Els pescadors van compartir ahir la Noguera Pallaresa amb les primeres barques del ràfting, que va iniciar de forma oficial la temporada divendres passat amb la regulació del cabal que Endesa porta a terme en les seues preses, en virtut d’un conveni amb el consell del Pallars Sobirà per assegurar aquesta activitat fins a l’octubre. Per la seua part, les estacions d’esquí van rebre ahir milers d’esquiadors en la recta final de la temporada, que encaren amb el major nombre de pistes obertes des de l’inici de la campanya, que ha estat difícil per l’escassetat de nevades al desembre i gener. Les bones condicions de neu sobre les pistes fan que Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) valori la possibilitat de prolongar la temporada més enllà de les vacances de Setmana Santa i tancar el dia 7 d’abril, tal com preveu fer Baqueira Beret.

“La Generalitat no ens autoritza a repoblar amb alevins el Segre”

Lluís Sánchez, vicepresident del Club de Caça i Pesca de l’Alt Urgell i responsable de l’àrea de pesca, va explicar que des del Consorci del Segre s’havien expedit ahir 28 tiquets de pesca. Va lamentar que la Generalitat els hagi denegat una petició que havien formulat la setmana passada per repoblar amb alevins el curs del Segre al seu pas per la Seu d’Urgell. “Cada vegada costa més pescar”, va explicar. “Veiem que gent que ve a practicar la pesca se’n va descontenta perquè ja no és el que era”, va afegir. Segons l’entitat, la Generalitat va justificar la negativa a la repoblació per evitar que, uns mesos mes tard, calgui rescatar els peixos per la falta de cabal al riu. La regulació anual de la Generalitat augmenta aquest any les limitacions a les repoblacions.