Demanaran arxivar la causa pel llançament de conills vius en una protesta pagesa a Lleida el març de 2023

Representants d'Asaja-Lleida, UP, JARC i FCAC han declarat aquest dimecres davant del jutjat d'Instrucció número 4 de Lleida. Ho han fet després de la denúncia que va presentar PACMA i Lex Ànima per un suposat delicte de maltractament animal durant la protesta pagesa que van promoure les quatre organitzacions agràries, el 3 de març de 2023, i en la qual es van llançar conills vius a la seu d'Acció Climàtica. Després de declarar, Pere Roqué (Asaja), Joan Caball (UP), Ramon Sarroca (FCAC) han explicat que han defensat que no es pot atribuir els fets investigats als sindicats i entitats convocants de la manifestació i han negat el maltractament dels conills. Així, preveuen que cada advocat (també el de JARC) demanarà l'arxivament de la causa.

Joan Caball, d'Unió de Pagesos, ha explicat davant la jutgessa que instrueix el cas que, el 3 de març de 2023, van convocar una mobilització per demanar mesures contra la sobrepoblació de conills que provoca danys als camps de Ponent, però "no vam donar cap indicació a ningú perquè portés una cosa o altra. Fins aquí ha estat la nostra declaració". Caball ha indicat que els advocats de les quatre organitzacions agrícoles demanaran arxivar la causa. "Pel que hem vist, cada advocat lliurarà divendres un escrit per demanar l'arxivament del cas perquè no es pot acusar dels fets a una entitat jurídica", ha precisat.

Pel que fa al president d'Asaja-Lleida, Pere Roqué, ha negat davant la jutgessa les acusacions i ha indicat que sol·licitaran també l'arxivament de la causa. A més, ha aprofitat per carregar contra les organitzacions animalistes que els van denunciar. "Aquí es demostra la seva inoperància de voler denunciar quan nosaltres tenim un problema greu a les explotacions agràries. Cap partit animalista ens aturarà de treure els tractors a les carreteres. I com li he manifestat a la jutgessa, mai cap pagès maltracta cap animal. Això s'ho haurien de fer veure aquests partits i entitats animalistes que entren a les nostres explotacions sense permís, les quals ens poden contaminar els nostres animals i l'únic que fan és entorpir una feina ancestral com la ramaderia i la pagesia del país. El que demanem és que sapiguin posar denúncies i que s'arxivi el cas", ha etzibat Roqué.

Per la seva banda, Ramon Sarroca, de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC), ha dit que han explicat la "veritat" en la seva declaració. "No vam veure que es matés conills ni tampoc vam instigar ningú a que en matés. Va ser una manifestació pacífica. Suposo que els advocats demanaran conjuntament l'arxivament de la causa. Creiem pel bé de tothom que aquí s'acaba tot".

D'altra banda, també ha declarat pels fets el representant de JARC, que no ha fet declaracions davant dels mitjans de comunicació.

Concentració de suport

Mig centenar de pagesos han mostrat el seu suport a les persones que han hagut de declarar amb una concentració a les portes dels jutjats de Lleida. Ramon Boleda, de la plataforma Pagesos o Conills, ha explicat que van promoure la manifestació del 3 de març, però van ser els sindicats i organitzacions agrícoles qui van signar el permís per materialitzar la protesta. "Per aquest motiu, nosaltres no estem citats a declarar i ells sí. Ens sentim responsables i per això hem organitzat una concentració per donar-los suport", ha dit.

Respecte a la denúncia de les entitats animalistes, Boleda ha dit que les acusacions són "totalment infundades". "És veritat que vam exhibir els conills, però han arribat a dir que els vam torturar o que volíem fer-los mal de manera premeditada. Tot això és mentida". Boleda ha defensat que la "idea premeditada era alliberar els conills als jardins de la Seu Vella, però les coses es van desmarxar i algú va dir tirem-los dins el departament. Alguns animals es van tirar cap dins i després cap a fora, però en cap moment es va torturar cap conill. Es van recuperar i portar a la Universitat de Lleida. No en va morir cap".

Durant la concentració s'ha fet lectura d'un manifest per exigir mesures contra la problemàtica dels conills.