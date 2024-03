El Govern aprova 15 sol·licituds d'ajuts per construir allotjaments per a temporers a Lleida

detail.info.publicated acn

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Departament d'Acció Climàtica ha aprovat un total de 17 sol·licituds presentades per productors fructícoles de Catalunya a la convocatòria d'ajuts per a la construcció, habilitació, reforma, ampliació i condicionament d'allotjaments privats per a temporers contractats en campanyes agràries. D'aquestes, 15 corresponent a sol·licituds de Lleida i les altres dos a productors de Girona i Tarragona. En total s'havien presentat 38 sol·licituds, 30 de les quals a Lleida, 5 a Girona, 2 a Tarragona i 1 a Barcelona. La inversió totals dels expedients aprovats suposa 2.460.166 euros, mentre que l'ajut concedit suma 1.119.843 euros. Les resolucions es publicaran en breu.

Aquestes dades han estat explicades aquest dimecres per la delegada de Govern a Lleida, Montse Bergés, en el transcurs de la primera reunió de la Comissió de Coordinació de la Campanya Agrària de Lleida per planificar la temporada de 2024.

Bergés ha fet una valoració "molt positiva" de la convocatòria dels ajuts, perquè, un cop finalitzin les actuacions dels projectes que han rebut els ajuts s'hauran creat de nou o reformat 356 places d'allotjament. Segons la delegada, aquesta bona acollida ha palesat que la convocatòria era una "mesura molt necessària" que dona resposta a les "reivindicacions que el sector productor fructícola plantejava" per fer front a les necessitats d'allotjament de temporers. Bergés ha apuntat que el compromís del Govern és que es torni a habilitar una altra convocatòria a finals de 2024. La darrera línia de subvencions per a construcció i adequació d'allotjaments privats va ser habilitada el 2006, amb una dotació de 380.000 euros.

Pel que fa a la vegueria de Lleida, la delegació del Govern, havent una mancança en els allotjaments temporals, havia elaborat durant les dos campanyes de la fruita anteriors un mapa actualitzat i complet d'allotjaments públics a la vegueria, amb la cooperació de tots els actors implicats, per a poder aportar dades rigoroses que contribuïssin a diagnosticar les necessitats en aquest àmbit.

El Departament d'Acció Climàtica va convocar a finals de desembre passat els ajuts per a inversions destinades a allotjament temporal de temporers corresponents a 2024, per un import global màxim d'1,5 milions d'euros. Aquesta línia de subvencions, posada en marxa amb l'estreta col·laboració del sector, està destinada a la construcció, habilitació, reforma, ampliació i condicionament d'allotjaments per a temporers contractats per a realitzar treballs en les diferents campanyes de recollida de la fruita a Catalunya. el termini de presentació de sol·licituds va finalitzar el 22 de gener d'enguany.

Pla de treball per a Lleida

La reunió d'aquest dimecres ha servit per posar en comú el Pla de treball per Lleida per enguany, el document que recull les actuacions transversals del Departament d'Acció Climàtica, el d'Empresa i Treball, el de drets Socials, Igualtat i Feminismes, Salut, Interior i Presidència, així com de les altres administracions públiques, organitzacions agràries i entitats socials implicades en la campanya. En aquest sentit, Montse Bergés ha destacat que els eixos principals de la gestió de la campanya seran els ajuts a la contractació de fins a 75 persones dinamitzadores de la campanya, el suport a la contractació de proximitat i la prevenció, detecció i atenció a les situacions de vulnerabilitat. Tanmateix, Bergés ha destacat que el Pla de treball és un "document viu" que s'anirà actualitzant, si s'escau, en funció de les situacions de campanya que puguin donar-se derivades d'eventuals inclemències meteorològiques i d'efectes de la sequera.

75 dinamitzadors

El Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) seguirà sufragant la contractació per part d'ajuntaments, consells comarcals i organitzacions agràries, i d'acord amb un llistat fixat en atenció a les necessitats de cadascun d'aquests organismes, un total de 75 dinamitzadors per un període de 6 mesos, que inclourà la seva formació en diferents matèries, entre elles, intermediació i conscienciació en matèria d'igualtat. Les tasques d'aquestes persones consistiran en facilitar informació, assistència i coordinació dels temporers.

Ajuts a la contractació de proximitat

També es tornarà a habilitar una línia d'ajuts a la contractació de proximitat per un import de 250.000 euros. Els beneficiaris seran empreses agràries amb un màxim de 10 treballadors (s'exceptuen les cooperatives de segon grau i empreses de treball temporal). El nombre màxim de contractes subvencionables serà de 5 per empresa, amb un mínim d'una setmana i màxim de quatre setmanes, a raó de 90 euros per setmana i contracte. Els treballadors contractats han de ser persones residents a menys de 40 quilòmetres o bé que se'ls faciliti l'allotjament dins d'aquest radi, preferentment a la mateixa finca.

Per altra banda, es preveu la consideració de força major per als ERTOS tramitats per causa de sequera, pedregades, inundacions i altres inclemències meteorològiques, per tal de contribuir a millorar les condicions adverses de les empreses i treballadors que es puguin veure afectats.

Atenció a la vulnerabilitat

La vessant de l'atenció a la vulnerabilitat continua sent un eix important del pla de treball de la campanya d'enguany. Així, la Comissió per la vulnerabilitat, integrada per personal tècnic dels serveis socials dels consells comarcals i de l'Ajuntament de Lleida, dels departaments de Salut, Igualtat i Feminismes i de Drets Socials de la Generalitat, amb la col·laboració d'entitats del tercer sector, es reunirà periòdicament per detectar i fer seguiment de les situacions de necessitats bàsiques dels temporers que es puguin produir i facilitar la mediació.

Previsions de jornades de treball

El Pla fa una aproximació inicial, establerta a partir de l'extracció de la DUN 2023 pel que fa a espècies fructícoles, varietats i superfícies declarades, els calendaris de maduració i la mitjana de rendiments per quilo i hectàrea d'anys anteriors, de les necessitats de mà d'obra estimades durant la campanya a la vegueria de Lleida, que es calculen en més de 485.000 dies de treball des del mes d'abril fins al novembre (inclosa la mà d'obra familiar de la pròpia finca), en el supòsit que no es produeixi cap fenomen meteorològic advers. La poma i la nectarina són les varietats que requeriran més dies de treballa amb el 24 i el 23% respectivament.

En la reunió, atès que un dels factors que marcaran el desenvolupament de la campanya serà el dels efectes que pugui provocar la sequera, el delegat de l'IRTA a Lleida i investigadors del programa de recerca 'Ús eficient de l'aigua en agricultura', Joan Girona, ha explicat les línies de recerca que aquest ens està duent a terme respecte a l'adaptació dels cultius al canvi climàtic.