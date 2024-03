Lleida Rural adopta mesures per a l'estalvi d'aigua a les cases rurals

detail.info.publicated Redacció Redactora del digital Alcoletge detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La Federació de cases rurals de Lleida, Lleida Rural, ha anunciat la implementació d'un conjunt de mesures per a l'estalvi d'aigua a tots els seus allotjaments, per tal de donar resposta a la situació crítica de sequera que afronta Catalunya. Mario Mata, president de la Federació, ha explicat que han desenvolupat un protocol d'estalvi d'aigua per a totes les instal·lacions. Aquest protocol inclou una sèrie de mesures pràctiques que abasten tant l'ús domèstic com el turístic de l'aigua. A més de les mesures que contempla el protocol, Lleida Rural proporcionarà a tots els hostes, ampolles d'aigua reutilitzables per fomentar el consum responsable i es col·locaran cartells informatius a cada casa rural amb consells per a l'estalvi d'aigua.

Entre les mesures específiques per al bany hi ha: col·locar un reductor de flux en l'aixeta del lavabo, utilitzar la dutxa en lloc de la banyera i no utilitzar el WC com a paperera. Pel que fa a les mesures per a la cuina que es recomanen destaca: rentar les fruites i verdures en un recipient amb aigua, no sota l'aixeta; descongelar els aliments a la nevera, no sota l'aixeta i fer servir olles i paelles de mida adequada per a la quantitat de menjar que es cuinarà.

Els cartells informatius recomanaran reduir el temps de les dutxes a 5 minuts com a màxim, tancar l'aixeta mentre es renta les dents o s'afaita, no deixar córrer l'aigua mentre es renta els plats o usar la rentadora i el rentavaixelles només quan estiguin plens.