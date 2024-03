Tres detinguts per robar en una casa a l'Horta d'on es van emportar armes

Els Mossos d’Esquadra van arrestar dijous passat dos homes i una dona que van intentar fugir d’un control a Alguaire i que se’ls acusa del robatori en una casa de l’Horta de Lleida el desembre passat d’on es van emportar un armer, joies, diners i dos cotxes, i d’una plantació de marihuana desmantellada el dia de Reis als Alamús. A més, al vehicle portaven 7,45 quilos de marihuana, el valor de la qual superaria els 47.000 euros.

També han imputat l’home que va ser detingut el 17 de gener a Tarragona, que seria el presumpte líder de la banda i que portava dos anys en cerca i captura. Va ser arrestat després d’una persecució.

Estarien relacionats amb la plantació de marihuana desmantellada el dia de Reis als Alamús

El robatori a la casa de l’Horta es va produir la nit de l’1 de desembre en una casa del Camí de les Bruixes, a la partida Pla de Montsó entre Alpicat i Lleida, com va avançar SEGRE. Els Mossos i la Urbana van recuperar els dos vehicles robats, en un dels quals hi havia joies. Posteriorment, un cotxe es va accidentar el 8 de desembre. A l’interior van trobar un mòbil que contenia imatges d’objectes que havien estat robats. El propietari del cotxe era un conegut dels presumptes assaltants malgrat que va dir que l’hi havien robat –va ser imputat per falsa denúncia–. Val a destacar que ahir es va fer una reunió per evitar robatoris a l’Horta (vegeu la pàgina 12). Posteriorment, el 6 de gener es va localitzar una plantació de marihuana als Alamús, on van trobar 900 plantes, com va avançar aquest diari. Finalment, l’operatiu va acabar dijous quan van interceptar el vehicle en un control muntat a Alguaire ja que sospitaven que es desplaçaven a Alfarràs. Van intentar fugir però el vehicle va impactar contra un cotxe patrulla.