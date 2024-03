La Diputació de Lleida desencalla pagaments d'ajuts pendents del 2019 al 2023

El ple de la Diputació va aprovar ahir incorporar al pressupost 22 milions d’euros procedents del seu romanent de tresoreria. El president, Joan Talarn (ERC), va explicar que aquests fons addicionals permetran satisfer “compromisos de l’any passat i alguns que fa temps que estan encallats”. Alguns es remunten al 2019.

El diputat provincial Marc Baró (ERC) va detallar que “posaran a zero” partides que “s’arrosseguen des de fa anys”, amb 1,8 milions per liquidar el pla d’inversions locals del 2019 i 3,4 milions per al pla d’inversions municipals 2022-2023. Baró va apuntar que canvis en obres i la seua justificació han dilatat pagaments. Va afegir que s’incorporen dos milions per reformar l’àrea sociosanitària de l’hospital de la Seu i 2,8 milions per a equipaments sanitaris de l’ICS. D’altra banda, augmenten partides per a subvencions (vegeu les claus).Un altre objectiu de la modificació pressupostària és assegurar liquiditat a la Diputació, al no haver-hi pressupostos de la Generalitat ni de l’Estat, i no saber si podran continuar recorrent a romanents de tresoreria, l’ús dels quals decideix cada any el Govern espanyol. La incorporació de 22 milions es va aprovar amb 23 vots a favor del govern d’ERC, PSC, UA i Ara-PL, i els de Junts-Impulsem, a l’oposició. Els dos diputats provincials del PP es van abstenir.L’oposició va criticar que s’hagin fet 8 canvis pressupostaris en tres mesos, al considerar-ho manca de planificació, i Baró va defensar que el pressupost “és un document viu”. Junts-Impulsem va lamentar la tardança en el pagament d’ajuts per part de la Diputació. El diputat provincial d’Impulsem Manel Solé va denunciar que això obliga els ajuntaments a contractar crèdits i incórrer en un “endeutament innecessari i injust”. Ho va dir a l’exposar una moció que demana una “caixa de crèdit” perquè l’ens provincial deixi diners sense interessos als municipis.

La proposta va rebre elogis, però ningú no hi va donar suport, i Solé la va retirar per obrir la porta a treballar-la amb la resta de partits. Davant les crítiques de Junts-Impulsem, Talarn va afirmar que aquest grup “ja ha iniciat la campanya electoral”. Va reconèixer retards al pagar ajuts, però va dir que “abans es donaven a menys ajuntaments i d’un mateix color polític”. Va defensar que ara “municipis compten com abans no comptaven” en el repartiment de fons i que això ha provocat un col·lapse inicial en l’estructura administrativa.