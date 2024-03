L'alcaldessa d'Isona serà la candidata de Junts a Lleida

L’alcaldessa d’Isona i Conca Dellà, Jeannine Abella, serà la candidata de Junts al Parlament per Lleida en les eleccions del 12 de maig. Abella és també diputada autonòmica des que a començaments del 2022 va substituir l’alcalde d’Alfarràs, Joan Carles Garcia, que havia anat de número cinc per Junts en les autonòmiques del 2021 però va deixar l’escó un any després per centrar-se en la política municipal. L’edil i diputada és advocada de formació però també està vinculada al sector primari i ramader per motius familiars. Junts va tancar la passada mitjanit el termini per presentar candidatures a encapçalar les llistes per província. Precisament, l’expresident Carles Puigdemont, va anunciar la seua per Barcelona en un acte a Elna. Quant a la llista de Lleida, els números 2 i 3 seran del pla. El 2021 es va presentar l’exconseller Ramon Tremosa. Per la seua part, la portaveu del grup municipal de Junts a la Paeria, Violant Cervera, va manifestar que després de sospesar-ho amb deteniment ha decidit no presentar la seua candidatura per encapçalar la llista per Lleida perquè vol centrar-se en la Paeria. Va recordar que ja va ser diputada al Parlament i també consellera i va afirmar que vol ser la candidata a l’alcaldia el 2027, després que en les últimes municipals fos la número dos al darrere de Toni Postius, que va abandonar la política després dels comicis.