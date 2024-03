L'Estat rebutja tots els molins de vent que ha tramitat fins ara a Lleida

El ministeri de Transició Ecològica ha rebutjat fins ara tots els molins de vent que ha tramitat a les comarques lleidatanes. Es tracta de grans tres parcs eòlics que sumaven 36 aerogeneradors a la Segarra: el de Suró i els de Segarra Sud 1 i 2. La resolució que desestima aquest últim es va publicar ahir mateix en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE). La competència d’autoritzar aquestes instal·lacions corresponia al Govern espanyol perquè totes sobrepassaven el llindar dels 50 megawatts (MW) de potència, una cosa inèdita a Lleida. Per sota d’aquest límit és la Generalitat la que ha de decidir sobre els permisos.

El parc eòlic de Suró, amb 12 molins previstos a Talavera, Ribera d’Ondara i Montoliu de Segarra i una potència de 72 MW, va ser el primer projecte d’energies renovables a Lleida que es van tramitar davant de l’Estat. Fins aleshores tots havien estat competència de la Generalitat. El seu promotor, Green Capital, va demanar autorització el 2020 i el Govern espanyol la va desestimar el 2023 al valorar que tindria un alt impacte ambiental.Molt diferent és el cas dels parcs eòlics Segarra Sud 1 i 2, amb un total de 24 aerogeneradors que havien de sumar 68,2 i 80,6 MW, respectivament. Són el resultat de reagrupar molins que, inicialment, formaven part de tres centrals eòliques més petites que havien iniciat la tramitació davant de la Generalitat. El promotor inicial, Siemens Gamesa, va concentrar el 2022 els aerogeneradors que volia desplegar a la Segarra en dos projectes majors. Al fer-ho, la competència per aprovar-los va passar a mans de l’Estat i l’empresa va esquivar requisits que Catalunya havia dictat al seu decret de renovables del 2021, com informar els ajuntaments i buscar acords amb el territori.Malgrat que la tramitació estatal té menys exigències que la de la Generalitat, el Govern espanyol ha rebutjat els dos parcs aquesta setmana al no disposar d’un punt de connexió a la xarxa elèctrica per evacuar l’energia que generarien els molins. Els dos projectes havien passat el 2023 a mans del grup britànic SSE Renewables.Després de desestimar-se aquests tres grans parcs eòlics, no en queda cap en tràmit l’autorització del qual sigui competència de l’Estat. El grup noruec Statkraft en va plantejar el 2022 un amb 60 molins de vent i 250 MW al sud del Segrià, si bé des d’aleshores no s’ha posat en marxa el procés per autoritzar-lo.