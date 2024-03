Lleida és la setena ciutat europea amb el consum més alt de cocaïna

detail.info.publicated Eduardo Bayona detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Un estudi de l’Observatori Europeu de les Drogues i les Toxicomanies (OEDT) sobre les aigües residuals de 88 ciutats situa la ciutat de Lleida com la setena en la qual es produeix un consum de cocaïna més alt per habitant. L’estudi es basa en l’anàlisi dels metabòlits, és a dir, de presència dels residus que deixa el consum de determinades substàncies estupefaents a les aigües residuals que arriben a les depuradores d’aquestes ciutats. No es tracta d’una anàlisi quantitativa que permeti determinar les quantitats de droga que es consumeixen en cada una d’aquestes ciutats, encara que sí que ofereix un marc de referència tant sobre les variacions del seu ús com sobre les proporcions amb altres àrees d’Europa.

Les aigües residuals que arriben a la depuradora de Lleida contenen una mitjana diària de 879,61 mil·ligrams de metabòlits de cocaïna per cada mil habitants censats, una xifra que baixa a 810 els laborals i es dispara a 931 els caps de setmana.Lleida apareix en aquesta classificació darrere de Tarragona, líder europeu en dies laborals amb 1.640,28, quart en cap de setmana amb 1.343 i segon d’Europa a la mitjana diària amb 1.463,41 darrere d’Anvers (Bèlgica), que duplica de llarg la ràtio lleidatana amb 1.721.Completen el top 10 europeu de més presència de metabòlits a les aigües residuals les holandeses Amsterdam, Rotterdam i Leeuwarden i la suïssa Zúric davant de Lleida i, darrere, la italiana Gènova i, de nou als Països Baixos, Eindhoven i Utrecht.L’estudi, en el qual també ha participat l’Agència de Medicaments de la UE, situa Lleida en el sisè lloc de la classificació per major presència de metabòlits de cànnabis, en aquest cas amb uns registres molt menys separats dels que es donen a la zona alta de la classificació: 172,82 mil·ligrams per cada mil habitants a la capital de Ponent davant dels 225,36 de Rotterdam i els 220,63 de Barcelona, després dels quals se situen Leeuwarden, Amsterdam i Tarragona.D’altra banda, els residus dels derivats del cànnabis amb prou feines varien per dies, amb una mitjana de 169,4 els laborables i una altra de 175,38 en cap de setmana.

Augmenten les restes de tots els estupefaents tret de l’èxtasi

Les gràfiques que acompanyen l’estudi apunten a un augment del consum de cinc dels sis estupefaents analitzats (cocaïna, cànnabis, amfetamina, metamfetamina i ketamina) i amb l’èxtasi (MDMA), que descendeix un 27%, com a excepció.Les línies de la cocaïna i l’amfetamina revelen un augment de metabòlits durant el cap de setmana que apunta a patrons de consum lúdic. També es donen en la metamfetamina i l’èxtasi, en ambdós casos amb una desconcertant dent de serra en dimecres, i en el cànnabis, encara que aquest amb una corba més plana que apunta a un consum més estable.“Més de les tres quartes parts de les ciutats van mostrar més residus de drogues sovint associades amb patrons de consum recreatiu (cocaïna, ketamina, amfetamina i MDMA) durant el cap de setmana (de divendres a dilluns)”, conclou en aquest sentit l’informe.