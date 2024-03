El PSC proposa avui Òscar Ordeig com a número u

L’executiva de la Federació del PSC de Lleida proposarà avui Òscar Ordeig com a cap de llista a les eleccions al Parlament, ja que és l’únic que opta al lloc, tal com ja va avançar aquest diari. Ordeig és el primer secretari del PSC de Lleida, Pirineu i Aran i és diputat al Parlament des de principis del 2014, quan va ocupar l’escó a què va renunciar Àngel Ros. Aquesta serà la quarta vegada consecutiva que és el número u per la circumscripció, després d’estrenar aquesta condició en les eleccions celebrades el 2015. La proposta de l’executiva provincial haurà de ser ratificada per la nacional, per a la qual cosa no hi ha d’haver cap tipus de problema.

Aquesta setmana el PSC també abordarà la confecció de la resta de la candidatura de cara a uns comicis en els quals aspira a incrementar la seua representació per Lleida, que ara és de tres diputats, que a més d’Ordeig són Judit Alcalà, de Lleida ciutat, i l’actual alcaldessa de Tremp, Sílvia Romero. Les dos, sobretot la segona després de guanyar en les últimes municipals per majoria absoluta, compten amb grans probabilitats de seguir, i entre els cinc primers llocs hi podria haver un altre representant de la capital, després que el PSC hagi recuperat el govern local.