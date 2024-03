Montsec Activa ofereix viatges amb vaixell a la cua de Riba-roja

L’empresa Montsec Activa, que oferia viatges amb vaixell a Mont-rebei i que ha suspès aquesta activitat per falta d’aigua al congost de la Noguera Ribagorçana, ha començat a oferir aquesta Setmana Santa passejos amb vaixell a la cua de l’embassament de Riba-roja, a Mequinensa, segons fonts de la firma. D’aquesta manera, la localitat del Baix Cinca suma a la seua àmplia oferta turística, centrada especialment en la pesca, una nova activitat per als visitants, van indicar responsables del consistori. A més d’aquest servei, que es porta a terme des de l’embarcador situat davant els Museus de Mequinensa, l’empresa ofereix lloguer de caiacs per hores així com rutes combinades de trekking i caiac, com feia a Lleida. Responsables de Montsec Activa van remarcar que han obert aquesta nova seu davant de la impossibilitat d’operar a Lleida, on tornaran si el pantà de Canelles recupera reserves després del desglaç, ja que ara està al 22,7% de la seua capacitat.

Els visitants poden fer passejades d’una hora de durada, que es complementen amb la visita al Museu de la Història i Museu de la Mina de Mequinensa, la qual cosa permet als turistes veure, in situ, l’impacte de la construcció dels embassaments de Riba-roja i Mequinensa, les estructures mineres que s’utilitzaven per al transport del carbó utilitzant sirgues tirades de vaixells i veure l’aiguabarreig de la confluència dels rius Cinca, Segre i Ebre.El preu fixat per als tombs amb vaixell és de 6 euros per a la canalla de 3 a 10 anys i 12 euros a partir de 10 anys. Els horaris de sortida s’han previst a les 10 i les 12 del matí i a les 4 de la tarda i es poden contractar a través de la pàgina web https://montsecactiva.com/es/mequinensa-activa.A més, pot fer-se un recorregut per la carrers del Poble Vell que no van quedar inundats pel pantà.