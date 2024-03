El mal temps no frena l'arribada de turistes al Pirineu, amb hotels plens

La baixada de les temperatures, que van arribar a estar sota zero a Espot, i la pluja no han perjudicat l’afluència de turistes al Pirineu, on alguns hotels estan al 100% d’ocupació. És el cas de l’hotel de Port Ainé, a la cota 2.000, que està al 100% d’ocupació, segons va avançar FGC, titular de l’estació, com diversos establiments a peu de pistes. En el seu conjunt, el sector hoteler preveu una ocupació mitjana a les comarques de muntanya del 85 al 95%. La meteorologia adversa ha comportat algunes anul·lacions per por de la pluja o en les activitats d’aventura com el ràfting. Tanmateix, “s’omplen amb altres reserves” i atreuen fins i tot turistes la destinació inicial dels quals era la costa, segons fonts del sector. Quant als esports d’aventura, el portaveu al Pallars Sobirà, Flòrido Dolcet, va assenyalar que les empreses duen a terme serveis però no en la seua plenitud. Els festius de Setmana Santa són les úniques dates en què s’encavalquen esquí i ràfting. Al sector del bungalou “hi ha hagut poques cancel·lacions”, va assenyalar la portaveu, Cel Feliu.

Pel que respecta a les precipitacions, entre el dilluns 25 i ahir divendres van registrar les equivalents a més de 127 litres per metres quadrat a la central de Capdella, 72 litres a Espot; 69 a Port del Comte i 45 a Vilanova de Meià. Precisament, Protecció Civil va activar l’alerta de l’Inuncat aquest dijous per risc de precipitacions severes en bona part de les comarques del Pirineu (Alta Ribagorça, Aran i Pallars Jussà) i pedra al pla. De fet, els rius han augmentat sensiblement el seu cabal. El Segre a Organyà portava ahir 35,2 metres cúbics per segon, la Noguera Pallaresa a Escaló 48,9 i la Noguera Ribagorçana al Pont de Suert, 42,1 metres cúbics per segon, sense que es registressin desbordaments. El vent va arribar als 90 quilòmetres per hora a la Bonaigua i va tancar les pistes d’Espot i parcialment les de Port Ainé aquest divendres.