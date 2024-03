Dos rescats efectuats pels bombers a Lladorre i la Vall de Boí

Els GRAE dels Bombers i el SEM van efectuar dissabte dos rescats de muntanya a Lladorre i la Vall de Boí. En el primer (12.51 hores) van rescatar una persona que feia esquí de muntanya en grup i va patir una caiguda en una canal des del pic de Certascan. Va ser portada en helicòpter fins a un prat, on la va atendre el SEM.

Posteriorment, a 13.52 hores, van acudir fins al collet de Contraix, a la Vall de Boí, per una persona que també es va accidentar fent esquí de muntanya. L’helicòpter la va portar fins a Tírvia, on hi havia una ambulància del SEM.