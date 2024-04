Demanen 14 anys per venda il·legal d'armes de guerra des de Lleida

La Fiscalia sol·licita sengles condemnes de 14 anys de presó per a dos acusats de vendre il·legalment armes de guerra per internet des de Lleida. Està previst que el judici se celebri el dijous 11 a l’Audiència de Lleida. El Ministeri Públic acusa els processats dels delictes de comercialització d’armes de guerra (vuit anys de presó) i delicte de dipòsit d’armes (sis anys) i demana també que se’ls prohibeixi tenir armes durant 20 anys.

El cas es remunta al 10 de març de l’any 2021 quan es va haver de desallotjar l’estació d’AVE Fernando Zóbel de Conca després d’haver-se detectat un artefacte explosiu en un equipatge. Es tractava d’una granada de la Guerra Civil que el viatger que la transportava va explicar que l’havia comprat a Wallapop. Es va detectar a la cinta de control d’equipatges i al lloc van acudir diverses dotacions de la Policia Nacional i Guàrdia Civil, que van desallotjar les instal·lacions i la zona exterior, com van explicar llavors els mitjans locals. També van acudir els Tedax de la Policia Nacional, que van retirar la granada. L’estació es va reobrir al cap d’una hora.Els agents van comprovar que el que va dir el viatger era cert i van iniciar una investigació, que els va portar fins a les comarques de Lleida. El jutjat de Cervera es va fer càrrec del cas i el 22 de març es va efectuar un escorcoll als domicilis de les dos persones que venien les armes. Els investigadors van trobar un arsenal d’armes en el qual hi havia pistoles, revòlvers, granades de mà, projectils d’artilleria, escopetes, rifles, carrabines, milers de bales i de cartutxos així com armes de guerra com una metralladora i un subfusell automàtic. Els dos individus van ser imputats per tinença il·lícita d’armes, comercialització d’armes de guerra i dipòsit d’armes. Tot el material va ser decomissat preventivament.La Guàrdia Civil va detenir el mes de setembre passat un veí del municipi de Solsona acusat d’introduir il·legalment a Espanya armes de foc d’última generació. Van intervenir tretze pistoles.

Entre l’arsenal que va decomissar la Policia Nacional hi havia una metralladora i un subfusell