Agramunt recupera una trinxera i un niu de metralladora de la Guerra Civil al Pilar d’Almenara

Agramunt ha inaugurat aquest dissabte la recuperació d’un tram de trinxera i un niu de metralladora de la Guerra Civil al Pilar d’Almenara. D’aquesta forma, l’ajuntament compta amb un nou espai recuperat de la seua història en el municipi. L’alcaldessa, Sílvia Fernàndez, va estar acompanyada del director del Memorial Democràtic, Jordi Font, i l’arqueòleg Òscar Escala d’Iltirta Arqueologia SL, que va oferir les explicacions dels treballs de recuperació d’aquest espai .

L’acte s’ha celebrat després que divendres Agramunt commemorés el 86 aniversari del primer bombardeig de la Guerra Civil que va patir la localitat per part de l’aviació feixista i que va ser el més mortífer. Ho va fer amb una ofrena floral al monument de record a les víctimes, dissenyat per l’artista Serafina Balasch i instal·lat al costat de la portalada septentrional de l’església de Santa Maria. Així mateix, a les 9.30 hores de divendres va sonar la sirena del campanar que servia per avisar la població dels bombardejos.

Es pot recordar que des del 80 aniversari de l’atac, Agramunt organitza cada any aquest acte de commemoració. La capital del Sió va ser bombardejada en una vintena d’ocasions, entre el 5 d’abril de 1938 i el 13 de gener de 1939, si bé la majoria dels atacs es van concentrar a les festes de Nadal.

Concretament, el poble d’Agramunt va ser bombardejat els dies 26, 27, 30 i 31 de desembre i 2, 3, 4, 5, 6 i 7 de gener, sent el més destructiu de tots el del dia de final d’any i el més mortífer, el primer (5 d’abril), quan la població encara no estava preparada, en el qual es van documentar 16 víctimes. Encara així, testimonis de l’època van dir que el municipi va arribar a enterrar a 27 persones. També hi va haver bombardejos els dies 30 de maig, 11, 12 i 13 de gener.

El refugi antiaeri de l’església romànica de Santa Maria de Agramunt va ser construït entre els mesos de juny i desembre de 1938. El refugi va ser restaurat l’any 2019 i des d’aleshores és visitable. Altres dels refugis que es van construir durant la Guerra Civil a Agramunt i que encara es conserven són el punt d’observació de la DECA (Defensa Especial Contra Aeronaus) i el búnquer de transmissions de Cal Borges, ambdós privats; el camp d’aviació dels Salats; també va ser utilitzat com a refugi el Pou de Gel, situat en els dipòsits del Convent.