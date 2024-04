La CHE declara el final de la 'situació excepcional per sequera extraordinària' al riu Segre

detail.info.publicated Redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El president de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE), Carlos Arrazola, ha declarat el final de la situació excepcional per sequera extraordinària a la unitat territorial UTE 12A que correspon a la conca del Segre. Han passat 11 mesos des que es va declarar aquesta situació d'emergència però els indicadors del març amb un notable augment de les precipitacions indiquen que ja no es troba en sequera prolongada. Això no obstant, la CHE manté l'indicador d'escassetat en alerta i per això recomana "prudència" en l'actual campanya 2024. El volum del sistema Oliana-Rialb es troba a 207 hectòmetres cúbics i es troba en situació d'alerta i el del sistema Noguera Pallaresa, a 368 hectòmetres cúbics, en situació de prealerta.

A partir de les dades dels indicadors de sequera del març de 2023, la CHE va declarar el 27 d'abril de l'any passat la situació excepcional per sequera extraordinària a la conca del Segre. L'endemà es va acordar el tancament del canal d'Urgell, que principalment capta l'aigua d'aquest sistema i durant la campanya només es van poder fer regs puntuals als arbres fruiters per estalviar aigua per enguany.

Ara la situació ha canviat i les pluges de març també han contribuït a posar punt i final a aquesta declaració. Les aportacions del Segre al sistema Oliana-Rialb han estat de 37,5 hectòmetres cúbics en la darrera quinzena, i des de l'1 d'octubre de 215,5 hectòmetres (la mitjana dels darrers 5 anys és de 290,9 hectòmetres cúbics). Contrasta la reserva de neu, molt inferior a la mitjana, ja que es troba a 71,7 hectòmetres cúbics (167 hectòmetres els darrers 5 anys).

Amb aquesta declaració, ja no hi ha cap unitat territorial de la conca de l'Ebre en situació excepcional per sequera extraordinària arran de la sequera de 2023. Això no obstant, des de la CHE es recomana als usuaris "prudència" a l'hora de planificar la campanya d'aquest 2024. A més, recorda que hi ha algunes "petites conques" que encara no han sortit de la situació d'escassetat "severa", com són la del Siurana, i la del riu Huerva, a Aragó.