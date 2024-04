Imputat per comprar monedes d'espolis

Un veí de Lleida està imputat per un delicte de receptació per adquirir suposadament per internet peces arqueològiques sabent que procedien de l’espoli de diversos jaciments de la zona de Càceres.

El Seprona de la Guàrdia Civil va desarticular un grup criminal assentat a la localitat de Moraleja, a Càceres, dedicat a l’espoli indiscriminat d’enclavaments de gran rellevància històrica, arqueològica i patrimonial, ubicats a la província (Cáparra, Villasviejas del Tamuja i l’entorn d’Alcántara). L’operació va acabar amb la detenció de sis persones i tres investigats, un dels quals el veí de Lleida. Els investigadors van decomissar unes 2.500 peces antigues, majoritàriament monedes, dos aparells de detecció de metalls, eines auxiliars per a l’espoli i una pistola detonadora.