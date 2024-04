La soledat no volguda preocupa al 80% dels habitants de l'Alt Pirineu i Aran, segons una enquesta

detail.info.publicated acn

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La soledat no desitjada a les comarques de l'Alt Pirineu i Aran és una realitat que preocupa seriosament el 80% dels seus habitants. Aquesta és una conclusió d'una enquesta feta pel programa Vincles a 670 habitants de les comarques dels Pallars, l'Alta Ribagorça, l'Alt Urgell i la Cerdanya. Per posar-hi remei, aquest programa combinarà tecnologia d'anàlisi de dades i l'activació comunitària per geolocalitzar les àrees i poblacions amb un risc alt de patir soledat no volguda per poder-hi intervenir. Aquest projecte arriba a Catalunya després de més de deu anys d'experiència a Euskadi. Al nostre país ja s'ha començat a desenvolupar a Les, Montferrer i Castellbó, Bellver de Cerdanya, Sort, La Pobla de Segur i la Vall de Boí.

L'Alt Pirineu i Aran concentra algunes de les comarques més sobreenvellides de Catalunya i amb un índex més alt de llars unipersonals: de les 31.202 llars que hi ha al Pirineu, 10.759 són llars unipersonals.

El director de la Fundació iSocial, Toni Codina, ha explicat que per fer front a aquestes situacions de soledat no volguda, el projecte Vincles vol detectar les situacions de vulnerabilitat de manera precoç a través de l'expertesa de professionals dels serveis socials comarcals i entitats, la innovació tecnològica i la cura comunitària. Un cop detectats els casos, el programa els classificarà en funció del nivell de risc i farà un seguiment acurat.

La fase de diagnosi consta de la realització d'entrevistes i qüestionaris i d'un diagnòstic quantitatiu, basat en l'eina informàtica de Vincles.

Projecte Next Generation

Vincles és un projecte Next Generation desplegat en col·laboració amb els Serveis Socials de l'Alt Pirineu i Aran que ja s'ha començat a implementar en sis municipis. Durant aquest mateix any i el següent, es desplegarà a la resta de municipis de l'Alt Pirineu i Aran. L'any 2025 està previst que Vincles s'haurà desplegat a la totalitat de les sis comarques.

Paral·lelament al sistema d'informació i els recursos informàtics hi ha una activació comunitària. Els voluntaris hauran de dinamitzar iniciatives comunitàries i fer trobades periòdiques amb la gent gran. Els anomenats' vinculadors personals' crearan un vincle de cura i acompanyament de la persona beneficiària del programa.

Tot, amb l'objectiu de fer una gestió eficaç de la informació dels serveis socials comarcals, facilitar la detecció precoç, reforçar els vincles veïnals i aportar tranquil·litat a familiars i amics. Vincles pretén promoure l'autonomia i la qualitat de vida de les persones beneficiàries, retardant el procés de deteriorament que la soledat pot provocar en la salut i la qualitat de vida de les persones.