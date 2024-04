Querella d’una mestra de Bellver de Cerdanya a l’acusar-la de “rentar la boca” a alumnes

detail.info.publicated Redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El jutjat d’instrucció de la Seu ha admès a tràmit la querella d’una professora de l’escola Mare de Deu de Talló, a Bellver de Cerdanya, contra la directora per haver-la acusat de “netejar la boca amb sabó” a dos alumnes del centre. També s’ha querellat contra el marit d’una altra docent, companya de feina, per incitació al delicte de prevaricació i calúmnies. Segons la querella, la professora “simplement va utilitzar una frase feta habitual” que els querellats “van utilitzar per llançar una mentida i així poder fer fora la mestra” que es troba de baixa per ansietat i depressió. La querella assegura que la docent no va obligar els menors a rentar-se la boca amb sabó, sinó que va utilitzar aquesta expressió per “ensenyar als alumnes que l’ús d’un llenguatge malsonant no era tolerable”. Ho va fer quan impartia una classe d’anglès al col·legi i una alumna es va queixar per un comentari d’un company. Segons Luis López, del bufet d’advocats Sammos Legal, que representa la mestra, l’home contra qui s’ha querellat la mestra “va iniciar una guerra contra ella, fent-se ressò d’un inexistent malestar generalitzat” i va llançar “la mentida que la mestra realment havia obligat els nens a rentar-se la boca amb sabó”. Tot això, va afirmar, ha provocat en la docent “efectes molt perjudicials per a la seua salut, reputació i autoestima”. La querella apunta a la Generalitat com a part civil responsable del presumpte delicte de prevaricació. Segons Sammos Legal, la directora va convocar els serveis d’inspecció i van incoar un expedient per una falta lleu a la mestra. Fonts de la conselleria van explicar que han posat la querella en mans dels seus serveis jurídics.