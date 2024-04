Roben una guardiola amb donatius per a la Protectora de Tàrrega

La Protectora d’Animals de Tàrrega va denunciar ahir a través de les xarxes que una dona va robar una guardiola per recaptar fons per a l’entitat. Va ocórrer el 2 d’abril a les 10.30 hores a l’Hospital Veterinari de l’Urgell i l’autora va ser gravada per les càmeres de seguretat. Des de la protectora van fer una crida per identificar-la i demanar que contacti amb l’entitat perquè la torni. Van afegir que “depenem de l’ajuda de la gent”.