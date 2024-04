Sufoquen incendis al Solsonès, Tremp, Alcarràs i Lleida

Una desena de dotacions dels Bombers van treballar ahir en l’extinció d’un incendi en una gravera de Castellar de la Ribera, al Solsonès.

D’altra banda, ahir hi va haver incendis de vegetació als marges de l’A-2 a Lleida i en un camp d’Alcarràs. A Tremp, a les 17.14 hores, tres dotacions van apagar un foc que va calcinar 500 metres quadrats. Així mateix, a Arànser, a la Cerdanya, hi va haver un foc forestal al cim d’un turó. A la ciutat de Lleida, hi va haver un intoxicat per un foc a la cuina d’un pis a Príncep de Viana i un foc de canyes a la Mitjana.