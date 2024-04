El Jussà combinarà contenidors de brossa i recollida a domicili

El consell del Pallars Jussà canviarà la seua actual recollida d’escombraries amb contenidors per un nou sistema que els agruparà en illes i els combinarà amb recollida porta a porta a les 8 localitats amb més habitatges. Per posar-lo en marxa i augmentar el reciclatge de la comarca, ha tret a concurs l’elaboració d’un estudi que detallarà com fer-ho.

En els dos municipis més poblats de la comarca, Tremp (amb 3.541 habitatges) i la Pobla de Segur (amb 2.113 habitatges), s’aplicarà la recollida d’escombraries porta a porta en horari nocturn. Aquest sistema implicarà treure nombrosos cubells al carrer i recollir de nit les bosses que contenen i permetrà recollir-los al matí i que la via pública quedi lliure durant el dia.En sis altres pobles de més de 200 habitatges, la recollida serà en horari diürn. Es farà a Isona (462 habitatges), la Pobleta de Bellveí (205 habitatges), Salàs del Pallars (396 habitatges), Senterada (245 habitatges), Talarn (246 habitatges) i Vilamitjana (217 habitatges). D’aquesta manera, es pretén optimitzar el servei en localitats amb una densitat de població menor que a Tremp i la Pobla.A la resta de pobles es preveu un sistema de recollida en 26 àrees o illes de contenidors per a les escombraries no reciclables (fracció resta), paper, vidre i envasos, així com compostadors comunitaris per a residus orgànics. L’estudi haurà de determinar si estaran oberts o si els usuaris hauran d’identificar-se per poder utilitzar-los.Quant a les activitats econòmiques, seguiran el mateix model d’aportació domèstica i, per als mitjans i grans productors, es preveu la recollida porta a porta de tots els residus. Així mateix, el president del consell, Ramon Jordana, va dir que l’estudi, amb un pressupost de 36.254 euros, analitzarà sobre el terreny i en detall aquest model “amb la màxima informació sobre nuclis, horaris, tipus de contenidors i les seues característiques”, així com la viabilitat econòmica d’aquest servei.