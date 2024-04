Controlat l'incendi a la vora de l'Estany d'Ivars i Vila-sana

Els Bombers de la Generalitat ha donat per controlat aquesta mitjanit l'incendi de vegetació declarat a Vila-sana que es va iniciar aquest dilluns poc abans de les nou de la nit. Les flames se situaven al costat de l'estany de ca l'Aragonès, i el cos d'emergències hi ha destinat fins a dotze dotacions terrestres. Cap a dos quarts d'onze de la nit els Bombers informaven que havien frenat el cap de l'incendi i que treballaven per contenir la propagació del foc a la vegetació de ribera del voltant de l'estany. Un cop controlat, durant la nit els bombers han anat revisant i remullant punts calents i aquest matí hi mantenen quatre dotacions.

Segons ha pogut saber SEGRE, el foc ha cremat 3,5 hectàrees de vegetació, bàsicament canyissar, amb poca afectació als arbres. L'incendi hauria començat en una zona d'aparcament on hi havia borrissol i el vent va ajudar a que el foc agafés intensitat.