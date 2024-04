Les estacions d'esquí de la demarcació de Lleida venen 1,43 milions de forfets aquesta temporada

detail.info.publicated acn

La temporada d'esquí 2023-2025 a les estacions d'esquí del Pirineu de la demarcació de Lleida es va tancar aquest cap de setmana amb més d'1,43 milions de forfets venuts, la qual cosa suposa el tercer millor registre de la història. El vicepresident del Patronat de Turisme de la Diputació, Juan Antonio Serrano, ha dit que ha estat una "bona temporada" i ha recordat que les estacions són un "punt important" del turisme de la demarcació, especialment a l'hivern. Bons resultats doncs que arriben després d'un hivern en que s'han registrat pics de calor i la neu va arribar tard, però tot i així, les pistes han treballat per oferir el màxim de quilòmetres per esquiar. Els més perjudicats, l'esquí nòrdic, que només han rebut 15.000 aficionats.

La major part de forfets venuts corresponen a Baqueira, amb 1.055.041 esquiadors, que suposen una xifra rècord per a les pistes araneses. Per la seva part, Boí Taüll, que va ser la darrera de tancar aquest cap de setmana, ha venut 152.017 forfets. Port Ainé n'ha registrat 121.007, Espot 65.445, Port del Comte uns 20.000 i Tavascan 2.700.

El nòrdic és el que ha patit més aquesta temporada per la falta de neu. Les pistes de la demarcació només han rebut uns 15.000 esquiadors de fons, entre els quals destaquen 10.900 escolars. Aquesta xifra suposa un desens important respecte a la campanya anterior.

Serrano ha apostat per continuar treballant en la inversió en la neu produïda i ha destacat que és "bàsic" en la situació actual de canvi climàtic. En aquest sentit, afirma que sense aquesta línia de treballa que fa temps que s'està executant, la temporada hauria estat molt menys atractiva i les xifres haurien estat molt inferiors.

Les estacions acomiaden una bona temporada de neu que ha comptat fins a 135 dies d'obertura de les pistes donat que Baqueria va obrir portes el dia 25 de novembre i va tancar el 7 d'abril. Els dominis han aconseguir mantenir les estacions obertes tot i les dificultats derivades de la falta de nevades. Malgrat tot, les precipitacions de principis de març van permetre que la recta final de la campanya s'afrontés amb gruixos de més de dos metres de neu en estacions com Boí Taüll.

Aran rep 6.000 turistes més que l'hivern passat

La Val d'Aran, que és un dels pols d'atracció turística durant l'hivern, va rebre 726.958 turistes entre el 25 de novembre i el 7 d'abril. Són uns 6.000 visitants més que l'anterior campanya, segons les dades de Foment Torisme Val d'Aran. Així mateix, Aran també va comptar amb uns altres 269.445 excursionistes, que són les persones que no van allotjar-se, però que va dur a terme una visita de més de dos hores.

Activitat també a l'estiu

Un cop acabada la temporada d'hivern, les estacions es preparen per a l'estiu amb activitats relacionades amb la natura com per exemple el senderisme i la BTT en el cas de Baqueira. En aquest sentit, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) i l'ajuntament de la Val de Boí impulsen una tirolina d'1,2 quilòmetres de longitud a Boí Taüll per diversificar l'oferta.