Un miler de visitants en la XX Fira de la Natura de Sort

Més d’un miler de persones van passar ahir per la 20a edició de la Fira Natura de Sort i Consum Responsable que es va celebrar al parc del Riuet. Una trentena d’expositors de productes d’alimentació ecològics i d’articles artesanals van oferir durant la jornada els seus productes i es van combinar amb un ventall d’activitats que es van allargar durant la tarda. La fira va arrancar amb inflables per als més petits i un taller familiar organitzat per l’associació La Boïga del Sobirà sobre la recuperació de plantes autòctones i varietats recuperades. Els més petits van poder participar en diferents tallers mediambientals com el de Colors de les Flors, en el qual van descobrir el pigment de les plantes. Així mateix, una demostració de cuines solars alimentades amb llenya i pèl·let va donar pas a un dinar popular amb paella vegetariana al mateix recinte. El club Social del Pallars, juntament amb l’ONG Entre Pobles, van organitzar una parada de venda de roba, els fons de la qual es destinaran als afectats de Palestina. El certamen va finalitzar amb un espectacle organitzat per membres del departament de Polítiques de Muntanya de la Universitat de Girona sobre els conflictes mediambientals del Pallars.