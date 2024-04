“Cal legislar amb visió rural”

“Cal legislar amb una mirada rural. No es pot legislar des de les capitals sense tenir en compte el 80% del territori”, afirma Tania Soláns (PSOE), alcaldessa d’Esplús, presidenta de la Llitera i, des de dimecres, també de la Comissió de Municipis de Menor Població de la FEMP (Federació Espanyola de Municipis i Províncies).

“Donarem veu a tot el territori i treballarem perquè hi hagi igualtat de drets i oportunitats”, va marcar Soláns com a objectiu. Tindrà com a vicepresident Benito Serrano (Partit Popular), president de la Diputació de Sòria, amb qui va coincidir en la necessitat de “ruralizar les lleis”. L’alcalde d’Oliana, Ricard Pérez (Junts), serà vocal en la comissió, de 19 membres, amb sis de pobles de menys de cent veïns.Soláns espera que aquesta legislatura municipal permeti avançar en el desplegament de mesures pràctiques al món rural. “L’anàlisi està feta. Ara cal posar sobre la taula solucions, aplicar models i línies de treball que s’ha demostrat que funcionen”, assenyala.Paral·lelament, els principals objectius en el pla legislatiu són recuperar l’Estatut Bàsic dels Municipis de Menor Població, que segueix en un calaix des del precipitat final de l’anterior legislatura estatal, i mesures que millorin la vertebració. “Els petits municipis hem de tenir discriminacions positives en matèria d’impostos i de serveis”, reivindica Soláns, com a mitjà per donar suport a la seua viabilitat.“A Esplús hem passat de 540 habitants el 2018 a 667 (+23,5%) el 2023, però aquest augment de població amb una reducció dels serveis no hauria existit”, exemplifica. “Si s’ofereixen serveis, la gent jove es planteja quedar-se, i aquesta és l’aposta que hem fet amb el menjador escolar o un servei de taxi gratuït” amb prioritat per a gent gran, anota.

“Tenim un munt de reptes”, conclou Soláns, que destaca la coincidència de les principals preocupacions en els municipis de menys de 5.000 habitants: la disponibilitat d’habitatge, la situació del petit comerç, la migració i la integració social i, també, les dificultats per finançar instal·lacions, entre les quals les esportives.