Dos de cada tres lleidatans viuen en un municipi amb el lloguer tensionat

El departament de Territori ha declarat tensionats els lloguers en uns altres onze municipis de la demarcació de Lleida, la qual cosa eleva a 19 la xifra dels que registren aquesta qualificació, que comporta una limitació de les revisions anuals dels arrendaments.

Els municipis que s’incorporen a la llista són Vielha, el Pont de Suert, Bellver de Cerdanya, Artesa de Segre, Ponts, Almacelles, Alpicat, Alcarràs, les Borges Blanques, Bellpuig i Linyola, que se sumen així als vuit inicials: Lleida ciutat, Balaguer, Mollerussa, Tàrrega, Cervera, Guissona, Solsona i la Seu d’Urgell.L’ampliació de la llista suposa que pràcticament dos de cada tres lleidatans, 286.580, el 64,1%, viuen en municipis en els quals el ritme d’encariment dels lloguers ha estat declarat com a tensionat.El percentatge de població afectada en el conjunt de Catalunya es dispara al 90%, en aquest cas amb la inclusió de Barcelona, el seu cinturó i la franja costanera com a factor clau.Aquesta declaració i les limitacions que comporta no pot ser aplicada a la totalitat de la Val d’Aran com ve reclamant el Conselh Generau davant de la carestia dels arrendaments, ja que la llei, d’àmbit estatal, limita el reconeixement als municipis de més de 2.000 habitants i contempla un termini de cinc anys per al càlcul. La síndica, Maria Vergés, va dir que continuaran treballant perquè tota la Val d’Aran pugui entrar a la llista de zones tensionadesA Vielha, segons les dades de l’Incasòl, el lloguer mitjà se situa en 789 euros mensuals per a una zona amb un 39% d’habitatges principals en propietat i un 61% de segones residències i cases de lloguer.Als portals immobiliaris Idealista i Fotocasa no és possible llogar habitatges per menys de 550 euros mensuals (35 metres quadrats) a Vielha, per menys de 1.200 (75) a Bossòst o per menys de 750 (69) a Naut Aran.Per al sector immobiliari, es tracta d’una mesura “en clau electoral” que “foragitarà oferta del mercat, dificultant moltíssim l’entrada de nous inquilins al mercat, sobretot els més desfavorits”. La declaració serà efectiva a partir del mes de juliol.