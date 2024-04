El Govern aprova la llei de l'Estatut dels Municipis Rurals perquè es tramiti al Parlament la pròxima legislatura

detail.info.publicated agències detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Consell Executiu ha aprovat aquest dimarts el projecte de llei de l'Estatut dels Municipis Rurals. Tenint en compte la proximitat de les eleccions del 12-M i que la legislatura està dissolta, la intenció és que la norma es tramiti al Parlament la pròxima legislatura. Segons el Govern, l'objectiu és ajudar a garantir "de manera eficaç" l'arrelament de les persones que viuen en un municipis rurals i que tinguin accés als serveis en igualtat de condicions. Entre les mesures hi ha deduccions fiscals per trasllat de residència a un municipi rural, incentius per fomentar l'ocupació o la creació d'un portal únic per reduir la càrrega burocràtica. El Govern assegura que ha tingut en compte un gran nombre d'entitats municipalistes.

La norma estableix, per primera vegada, la definició de municipi rural com aquell que compta amb menys de 2.000 habitants, se situa en una comarca rural i té una densitat inferior als 150 habitants per quilòmetre quadrat. També s'acorda que els municipis de menys de 500 habitants, amb una densitat inferior als 12,5 habitants per quilòmetre quadrat, rebran una consideració particular i passaran a identificar-se com a municipis d'especial atenció.