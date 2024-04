“Era urgent acabar amb el col·lapse diari a l'autobús per anar a Lleida”

Satisfacció entre els usuaris de la línia de bus exprés entre Alfarràs i Lleida, que ahir va estrenar deu noves freqüències, atenent les queixes reiterades de veïns i ajuntaments d’aquest corredor de l’N-230 cap a la capital del Segrià. Els alcaldes d’Alfarràs, Almenar, Alguaire, Rosselló i Torrefarrera van assenyalar la “urgència” d’acabar amb el col·lapse a la línia de bus per anar a Lleida. Així, l’alcalde d’Alfarràs, Joan Carles García, va apuntar que “feia molta falta per al territori i atendrà l’increment de demanda que hi ha hagut els últims cinc anys, que s’ha disparat”. Per a l’alcaldessa d’Almenar, Teresa Malla, “és molt positiu i necessari perquè la gent no es quedés sense poder pujar al bus i hagués d’esperar-ne un altre, la qual cosa provocava que la majoria perdessin classes o cites mèdiques”, va dir. En el cas d’Alguaire, l’alcaldessa, Imma Roca, va sol·licitar un canvi de la localització de la parada del bus exprés “que no obligui la gent gran a caminar entre 15 i 20 minuts per agafar l’autobús”. Va afegir que “un bon servei de transport públic evitarà l’entrada de cotxes privats a Lleida”, va assenyalar.

Quant a Rosselló, on les queixes per no poder pujar al bus s’havien incrementat, l’ampliació de freqüències facilitarà que la línia exprés guanyi encara més usuaris, segons va explicar l’alcalde, Joan Andreu Urbano. Per la seua part, Jordi Latorre, de Torrefarrera, va assenyalar que la situació actual “ja era preocupant” i ara es garanteix un reforç i una aposta pel transport públic”.S’han ampliat tres noves sortides des d’Alfarràs, a les 6.30, les 10.30 i les 15.00, i tres més des de Rosselló a les 12.30, les 13.30 i les 14.19 hores. Hi ha quatre expedicions en sentit Alfarràs que surten de Lleida a les 9.30, les 12.00, les 13.00 i les 14.00 hores. La línia va rebre el 2023 406.869 passatgers, amb un increment del 27% respecte al 2022 i un 50% en els últims cinc anys.