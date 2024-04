Dos llistes decauen al no presentar avals i només 15 aniran a les eleccions

Dos de les 17 candidatures que es van presentar la setmana passada a les eleccions al Parlament del 12 de maig han quedat fora de la cursa electoral: la del partit animalista Pacma i la del Partit Univers Català. Cap de les dos no ha aconseguit la proclamació, publicada ahir al Diari Oficial de la Generalitat. Fonts de la junta electoral provincial van corroborar que l’exclusió d’aquestes dos llistes es deu al fet que no van presentar els avals que la normativa electoral exigeix a formacions extraparlamentàries. El termini per presentar llistes va concloure el passat dia 8 amb dos d’incompletes: la del Front Nacional, a la qual faltaven tres candidats, i la d’Univers Català, que tenia només el cap de llista. La primera es va completar dins del termini per corregir-la i va aconseguir la proclamació, mentre que la segona va decaure per falta d’avals, igual que la de Pacma. Fonts d’aquest últim partit van explicar que n’havien reunit més dels requerits però només van presentar-ne la meitat. “El nostre representant electoral va tenir un problema mèdic que va impedir presentar els altres dins del termini i no ens van donar més temps”, van indicar les mateixes fonts, que van recordar que es presenten a les europees.

Ordeig es fixa com a meta guanyar a Lleida i que el PSC governi

Ordeig, amb els membres de la llista del PSC per Lleida. - JORDI ECHEVARRIA

El cap de llista del PSC per les comarques de Lleida, el Pirineu i Aran per a les eleccions catalanes, Òscar Ordeig, va dir que afronten aquests comicis “amb l’objectiu de guanyar a Lleida i Catalunya i governar”, deixar enrere “una dècada perduda” i obrir una “nova etapa” a Catalunya. Ho va assegurar ahir la presentació de la seua candidatura al Parc de l’Aigua de Lleida amb la resta de membres de la seua llista, on va assegurar que “sabem el que cal fer perquè el territori sigui escoltat”. Entre les seues propostes estan implementar “una vegada per sempre” la Llei de Muntanya per afavorir el desenvolupament del Pirineu, a més de reformar l’administració pública per reduir la burocràcia i reformular el sistema educatiu.