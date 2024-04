La telefonia digital relleva el cable de coure per a 200.000 lleidatans divendres

Rosa Andorrà, alcaldessa d'El Pont de Bar: "Si truquen per telèfon es talla internet" / C. Sans

Les línies de telèfon de coure deixaran de funcionar a Lleida d'aquí a mig any. El procés té divendres una data crítica: el tancament de 91 de les 103 centrals amb aquesta tecnologia que continuen operatives. Si es compleixen les previsions de Telefónica, l'apagada del coure culminarà el 27 de novembre vinent amb la clausura de les nou últimes.

El procés de reemplaçament de les línies de cable de coure deixarà fora de servei una xarxa de comunicacions el servei de les quals ha resultat bàsic per al desenvolupament social i econòmic de la demarcació i la seua substitució suposa una prova de foc en l’àmbit rural i especialment a les zones de mitjana i alta muntanya, on el reemplaçament del cable de coure per línies de fibra òptica, habitual al pla i als principals nuclis de població, conviurà amb el desplegament de tecnologies de telefonia mòbil tipus XDSI i de comunicacions via satèl·lit, totes digitals.

Hi ha inquietud sobre l’operativitat dels nous sistemes a les àrees rurals davant d’un canvi d’aquesta amplitud, ja que les localitats afectades pels tancaments del dia 19 sumen entorn de 200.000 veïns.Així, el president de la Segarra, Ramon Augé, reconeix que el servei de teleassistència per a les persones grans requerirà en alguns casos ser adaptat al telèfon per cable o al mòbil.A Ribera d’Urgellet, l’alcaldessa, Josefina Lladós, va explicar que l’ajuntament ha hagut d’invertir per assegurar la connexió als veïns de Montant de Tost amb una empresa local de telefonia. “Telefónica no ens donava cap solució perquè parlem de pocs veïns i nuclis aïllats i si no actuàvem nosaltres els veïns, gent gran que només tenen una línia fixa, s’haurien quedat completament aïllats”, va dir.Telefónica ha elegit la data del centenari de la seua fundació, el divendres 19 d’abril, per tancar el gruix de les centrals que continuen funcionant amb cable de coure, que a Lleida seran 91 i que s’afegiran a les 28 que la companyia ha anat clausurant des del 2018.A aquestes les seguiran tres de principals, com són Balaguer, Mollerussa i Tàrrega, que sumen 51.000 habitants i que estaran operatives fins al 27 de maig.

L’abandó definitiu d’aquesta tecnologia, que ja només seguirà operativa en una de cada set llars durant aquells sis mesos, es produirà el 27 de novembre amb el tancament de les últimes nou centrals de cable de coure, entre les quals la de la Zona Alta de Lleida ciutat.

«Si truquen per telèfon es talla internet»

Rosa Andorrà / alcaldessa d'El Pont de Bar. “Quan estem treballant a l’ordinador i rebem una trucada de telèfon se’ns talla la connexió d’internet. És lamentable”, explica l’alcaldessa del Pont de Bar, Rosa Andorrà. “A l’ajuntament hem hagut de tornar al passat amb un router que ens porta problemes cada dia”, afegeix.

«S’acabaran els talls pel robatori del coure»

Ramon Augé / president del Consell de la Segarra

. “El final del telèfon amb cable de coure és una solució, ja que posarà fi als dilatats talls que provoquen els robatoris de cable”, assenyala Ramon Augé, president del consell de la Segarra. La pràctica totalitat de la comarca disposa de fibra òptica, ja sigui de Telefónica o d’empreses privades.