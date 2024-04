El pla de Lleida recobra línies de telèfon i internet però el tall persisteix a les Garrigues

El pla de Lleida va recuperar ahir línies de telèfon i la connexió a internet després de l’incendi provocat que dimarts va danyar cables de fibra òptica a la capital del Segrià i que va afectar les comunicacions d’almenys 25 municipis. Es van restablir des de la nit de dimecres en nombroses localitats del Segrià, el Pla, la Noguera, l’Urgell i la Segarra. Tanmateix, els problemes van persistir a les Garrigues. Les reparacions continuaven ahir a la nit en curs i Telefónica no va posar data per enllestir-les. Per la seua part, Protecció Civil va mantenir la situació de prealerta. Malgrat els avenços en les reparacions, els problemes de connectivitat persistien ahir en 9 consultoris mèdics del Segrià i les Garrigues, mentre que, a les Borges Blanques, seguien sense cobertura mòbil. Les localitats que en pateixen les conseqüències sumen una població de més de 60.000 persones i hi ha centenars d’empreses afectades. El gran abast i durada de l’apagada de telefonia i internet contrasta amb el petit incendi que ho va desencadenar. Davant d’aquesta situació, presidents dels consells de comarques afectades van reclamar mesures per evitar que això es repeteixi. El del Segrià, David Masot, va proposar instal·lar videovigilància en els punts crítics de la xarxa de comunicacions, mentre que el de la Segarra, Ramon Augé, va recordar que infraestructures com les que proveeixen llum i aigua “es dupliquen per resistir davant d’incidències”. El president del consell de la Noguera, Miquel Plensa, va dir que “Telefónica hauria de tenir prou mecanismes per resoldre aquestes incidències i ser molt més resolutiva”, mentre que el del Pla, Carles Palau, va dir que la companyia “ha de repensar com donar servei com més aviat millor” i va aconsellar “augmentar la vigilància”. El president del consell de l’Urgell, José Luis Marín, va demanar “tenir en compte la fiabilitat i la resiliència en el disseny i la gestió de les xarxes”, i el de les Garrigues, Antoni Villas, va defensar la necessitat de connexions alternatives per prestar el servei com passa amb les línies elèctriques.

Delictes que es castiguen amb fins a 20 anys de presó

L’autor o autors de l’incendi a la galeria de Telefónica que ha deixat durant dos dies sense servei de telefonia i internet gran part dels particulars i empreses del Pla d’Urgell, les Garrigues, l’Urgell, la Noguera i els polígons lleidatans d’El Segre i Camí dels Frares s’enfronten a unes penes màximes de vint anys de presó si arriben a ser identificats i jutjats. Fonts jurídiques van explicar que els fets inclouen accions tipificables com a robatori (de 2 a 5 anys per afectar una infraestructura de telecomunicacions), danys (fins a 8 si s’aplica l’agreujant de fer malbé sistemes informàtics) o estralls, que comporten una forquilla de penalitat de deu a vint anys.Els Mossos mantenen oberta des de dimecres una investigació a la qual ahir es va afegir el contingut de la denúncia formalitzada per Telefónica. Els primers indicis recollits pels investigadors apunten que l’incendi provocat no respondria a un sabotatge. Paral·lelament, queda en l’aire la confirmació del robatori de la tapa metàl·lica de la galeria, l’extracció de la qual es podria haver produït molt abans de l’episodi de dimarts a la nit. La instrucció de la causa correspondrà al jutjat número 1 de Lleida.