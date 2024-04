La Torre de Capdella compra les colònies de Molinos i hi habilitarà pisos socials

L’ajuntament de la Torre de Capdella ha comprat la finca de les colònies de Molinos, de 5,500 metres quadrats de superfície, per 90.000 euros. El recinte, que durant dècades va ser utilitzat com a casa de colònies a la qual els treballadors de la companyia elèctrica (integrada a Endesa) enviaven els fills durant els mesos d’estiu, es trobava en situació d’abandó després d’haver-se quedat sense activitat durant més de trenta anys. Quan el va adquirir el consistori, l’immoble era propietat de la immobiliària Landcompany 2020 SL.

Dels 5.500 metres quadrats que ocupa la finca, 3.300 corresponen a superfície construïda. Això inclou l’edifici de les colònies, les cases dels treballadors, un teatre i una església. El consistori pretén rehabilitar els dos habitatges que es troben en un dels edificis per oferir-los com a pisos de lloguer social.Per a la resta d’equipaments, “l’objectiu és que la rehabilitació doni resposta a les necessitats que puguin tenir els veïns”, va assenyalar l’ajuntament en un comunicat. El complex de les antigues colònies inclou una piscina, una pista de bàsquet i una altra de patinatge que es troben molt deteriorades per culpa del pas del temps i l’abandó.