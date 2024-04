Més queixes de 6 alcaldes del Segrià per falta de metges

Els alcaldes d’Aitona, la Granja d’Escarp, Almatret, Massalcoreig, Maials i Seròs han tornat a expressar queixes per la falta de metges a l’Àrea Bàsica de Salut (ABS), ubicada en l’última població. Aquests edils del Baix Segre asseguren que no hi ha prou facultatius per atendre una zona que s’acosta als 7.000 habitants, i la població de la qual creix sensiblement durant la campanya de la fruita que ara comença amb l’arribada de temporers. Fonts municipals van explicar que, dels set professionals de l’ABS, dos estan de permís de criança, un altre el començarà a l’agost i una metge només treballa mitja jornada per aquesta mateixa raó. A més, un es jubilarà ben aviat i un altre no pot fer desplaçaments.

Segons l’alcalde de Maials, David Masot, dels cinc dies de consulta a la setmana, els metges només van tres dies a la localitat per a visites presencials i els dos restants les fan per telèfon. Per la seua part, l’alcalde de Seròs, Josep Antoni Romia, va assegurar que “alguns dies l’atenció s’ha limitat només a trucades per telèfon a Maials, Massalcoreig o Almatret perquè la plantilla està al 50% i Salut no té personal per a substitucions”.En aquest mateix sentit es van manifestar l’alcaldessa d’Aitona, Rosa Pujol, i el primer edil de la Granja d’Escarp, Manel Solé. “Salut sempre arriba tard a l’hora de solucionar problemes i ens trobem amb la mateixa casuística en les mateixes dates. No tenim prou metges i els que hi ha s’esgoten”, va recalcar Pujol. Segons l’alcalde de Massalcoreig, Josep Maria Vallès, “estan atenent en persona 2 o 3 dies per setmana”.

El malestar s’accentua a l’arribar temporers per a la campanya de la fruita que se sumen a la població local

Tots coincideixen en la necessitat de solucions urgents, ja que comencen a arribar treballadors per a la temporada de la fruita. Creuen necessari contractar més professionals, ja siguin del país o forans.Per la seua part, Salut va indicar que ara la cobertura mèdica de l’ABS de Seròs està garantida i ja treballen en el pla d’estiu per a aquesta zona. Els alcaldes ja van denunciar falta de metges el juliol del 2023.