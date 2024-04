Un xoc talla l'A-2 a Granyanella

La col·lisió entre un camió que transportava aigua i un minibús en el qual viatjaven 12 passatgers va obligar a tallar ahir a la tarda l’A-2 al seu pas per Granyanella, a la Segarra. L’accident va ocórrer a les 19.08 hores en direcció a Lleida i es va saldar amb un ferit lleu. Fins al lloc van acudir els Bombers de la Generalitat, patrulles dels Mossos d’Esquadra i una ambulància del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), que va fer una revisió als passatgers. El camió va perdre la càrrega i es va haver de tallar la via cap a Tàrrega, la qual cosa va provocar cues d’uns dos quilòmetres i els Mossos van desviar el trànsit per l’N-II. Segons Trànsit, la circulació a l’autovia va quedar restablerta a les 20.30 hores.

L’accident es va produir en el punt quilomètric 514, a l’accés a una via de servei. L’autobús va poder sortir de la via sense necessitat d’una grua i ho va fer cap a les 20.15 hores. De seguida es va obrir la circulació i en pocs minuts va quedar normalitzat el trànsit. El fet que el sinistre coincidís amb l’hora punta de sortida de cap de setmana de molts vehicles va provocar que hi hagués més retencions de les habituals.Un home de 38 anys va morir el diumenge dia 7 després de perdre el control de la motocicleta i xocar contra una paret al carrer Balmes de Bellpuig en l’últim accident, aquest mortal, d’enguany. El Servei Català de Trànsit i els Mossos han coordinat campanyes per vetllar per la seguretat dels motoristes, un dels col·lectius més vulnerables a la carretera. Amb aquesta són 5 les persones mortes en accidents de trànsit a Lleida, dos menys respecte al mateix període de l’any passat.