El cost de la residència de Mequinensa es dispara a 9 milions

El ple de l’ajuntament de Mequinensa va acordar per unanimitat una modificació de crèdit de 590.000 € per a l’últim pagament a la constructora de la residència i centre de dia Magda Godia, de manera que el cost final es dispara fins als 9 milions davant els 6 previstos inicialment. És el pas previ per a la recepció de la infraestructura que eleva a 6,7 milions la construcció del geriàtric, dels quals 5,9 es financen a través del Pla Miner de l’Estat. El consistori ha hagut de reduir partides destinades a festes, cultura, esdeveniments esportius, equipaments o millora d’infraestructures municipals per aportar la seua part i recórrer a fons propis i operacions de crèdit. A aquesta quantitat cal sumar-hi 700.000 euros de la redacció del projecte, urbanització de terrenys i estructura de l’edifici, 670.000 de destinats al mobiliari sol·licitats a la comarca del Baix Cinca i una mica més de 800.000 per a l’adequació de l’entorn, carrer d’accés principal i jardí per a usuaris. S’ha rebut un 40% dels ajuts compromesos. L’alcalde, Antonio Sanjuán, va incidir que la prioritat del consistori és obrir la residència com més aviat millor i va reclamar agilitat a la comarca per instal·lar el mobiliari. Les obres van començar el 2008, però es van paralitzar i es van reprendre.