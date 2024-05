Junts guanyaria a Lleida amb 6 escons i el PSC a Catalunya, però amb majoria sobiranista

Junts revalidaria la seua victòria a Lleida en les eleccions del proper dia 12 amb més claredat que el 2021 al guanyar un escó i sumar-ne 6, mentre que el PSC faria el mateix a tot Catalunya, amb entre 36 i 38 diputats (ara en té 33), però les forces independentistes sumarien la majoria absoluta al Parlament. Aquest és el resultat d’un estudi d’intenció de vot efectuat per l’empresa Infortécnica entre els mesos de març i abril amb 826 entrevistes telefòniques.

A nivell de Lleida, preveu que la llista de Junts que encapçala Jeannine Abella obtindria una clara victòria, ja que a part d’aconseguir un diputat més, la candidatura d’ERC, que torna a liderar Marta Vilalta, en perdria un i es quedaria en 4. Per la seua part, el PSC, en el qual també repeteix Òscar Ordeig com a número u, mantindria com a mínim els 3 actuals i optaria a sumar-ne un altre que li permetria empatar amb Esquerra. Pel que respecta a la resta de formacions, tant Vox com CUP –que ara tenen un escó cada una– i el PP compten amb possibilitats d’obtenir representació, especialment els populars i els ultres de Vox, mentre que la CUP tindria més dificultats per superar el 3% mínim necessari dels sufragis vàlids.

Pel que respecta al conjunt de Catalunya, els socialistes no només guanyarien en vots com al 2021, sinó també en escons, al passar de 33 a una forquilla d’entre 36 i 38. En segona posició i a escassa distància quedaria Junts amb 35 o 36 escons, quan ara en té 32, i s’imposaria clarament entre les forces independentistes, ja que Esquerra patiria un significatiu descens al passar de 33 diputats a 26-27. La tercera força independentista que ara té representació, la CUP, retrocediria de 9 escons a 6 o 7. Amb aquests resultats, el bloc independentista tindria moltes opcions de mantenir la majoria absoluta al Parlament, ja que només quedaria per sota si cada una d’aquestes tres forces registrés el pitjor resultat previst. Així mateix, l’estudi dona opcions a la ultradretana Aliança Catalana d’entrar al Parlament, amb una forquilla de 0-3 escons, tots per Barcelona.Així doncs, les opcions del líder del PSC, Salvador Illa, de presidir la Generalitat passarien perquè no hi hagués unitat entre el bloc independentista. En cas contrari, el presidenciable de Junts, Carles Puigdemont, seria el que tindria les màximes possibilitats en detriment del d’ERC i actual president, Pere Aragonès.

La tendència de les altres forces que ara estan al Parlament és molt diversa. Així, Comuns Sumar va a la baixa i l’estudi li concedeix una forquilla de 4-6 escons, quan ara compta amb 8. Vox també baixaria d’11 a 9-10 i pitjor li aniria a Cs, actualment amb 6 diputats, ja que tot apunta que es quedarà fora de la cambra i només té alguna opció d’aconseguir representació per Barcelona. La seua caiguda beneficiaria el PP, que passaria de 3 escons a 9 o 10.No obstant, un de cada quatre enquestats encara no ha decidit si votarà i a qui, i una mica més del 20 per cent no acudirà a les urnes.