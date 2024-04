Acrediten les primeres firmes turístiques amb la Carta Europea de Turisme Sostenible

Una trentena d’empreses turístiques del Pirineu lleidatà seran les primeres de la demarcació a obtenir l’acreditació que verifica el seu compromís per aplicar els principis del turisme sostenible, segons marca la Carta Europea de Turisme Sostenible en Espais Naturals Protegits (CETS).

D’aquestes, una quinzena d’empreses, entre les quals destaquen allotjaments rurals, càmpings o equipaments, participen en el curs d’Informadors que imparteixen tècnics del Parc Natural per al personal d’atenció al públic de les empreses i equipaments que es vulguin acreditar. El director del parc, Marc Garriga, va apuntar que fer aquest curs és imprescindible per obtenir l’acreditació del CETS, en cas que no es disposi del curs de Bon Coneixedor del parc. Ja el tenen una quinzena d’empreses que també seran acreditades. El curs consta de quatre jornades en què els participants visiten des del refugi de Ran de Conques a l’Alt Urgell, a la Vall Ferrera, el Massís de l’Orri i les Valls d’Àneu. Segons Garriga, aquestes firmes hauran de presentar després de l’estiu un pla d’acció turística sostenible. Abans de finalitzar l’any seran les primeres empreses de Lleida acreditades per la Carta Europea de Turisme Sostenible.