El Canal d'Urgell assigna ja un tercer torn de reg i aparta el fantasma de la sequera

La junta de govern del Canal d’Urgell va acordar ahir assignar les parcel·les que ho demanin un tercer torn de reg, o hidro, de manera que aparca el fantasma de la sequera que ha condicionat la gestió de l’aigua en els últims dos anys a la zona regable. Els pantans d’Oliana i Rialb fregaven ahir els 200 hectòmetres cúbics d’aigua, un 40% de la seua capacitat total, i fa unes setmanes que van deixar enrere la situació d’emergència per sequera, si bé el riu Segre continua estant en alerta. La decisió es va prendre ahir, cinc dies abans que la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre reuneixi els regants l’Urgell i del Segarra-Garrigues per assignar les reserves d’aigua a través de la comissió de desembassament.

Fonts del Canal d’Urgell van afirmar ahir després de la reunió de la junta de govern que la campanya de regadius, que va començar el 25 de març, s’està gestionant amb normalitat el primer any d’aplicació dels hidros com a nova unitat de repartiment d’aigua. Un hidro equival a un torn de reg i habitualment es tradueix en uns 60 hectòmetres cúbics d’aigua procedents dels embassaments del Segre. L’ús d’hidros implica també una única assignació d’aigua per hectàrea per a tots els cultius, de manera que s’aparta de la solució presa l’any passat per salvar la campanya en el cas dels fruiters, que va implicar deixar sense regar el cereal. Les mateixes fonts van assenyalar que les dos primeres setmanes de campanya hi va haver molt poca demanda d’aigua per la previsió de pluges, que s’ha complert parcialment.A partir de la tercera setmana (8 d’abril) la demanda es va disparar i des d’aleshores el canal principal porta el màxim d’aigua que pot transportar. Segons la comunitat de regants, les diferents comandes d’aigua s’han atès al 100% en les tres primeres setmanes i en un 84% en la quarta (15 d’abril), malgrat que en part encara s’està servint. Moltes parcel·les no havien regat des de feia dos anys, ja que l’any passat van quedar en guaret, la qual cosa va implicar més consum d’aigua en els primers dies. Tot i així, s’ha cobert tota la superfície de les parcel·les que ho van demanar, per la qual cosa el volum utilitzat ha estat més gran que el previst. Aquesta consideració contrasta amb les crítiques del Manifest del Gran Urgell, que assegura que s’han deixat finques per regar i que hi ha hagut torns de reg de cinc hores per jornal. La plataforma va animar també a presentar reclamacions per danys davant del tancament del canal fa just avui un any.