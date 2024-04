Ampliar l'escola de Gerb contra la despoblació

La zona porxada acollirà la nova aula per als més petits, amb capacitat per a 15 nens. - B.I.

Guanyar espai per habilitar una aula de la llar d’infants al col·legi L’Espígol de Gerb és l’objectiu de les obres que es duran a terme aquest estiu al centre educatiu. L’alcaldessa d’Os de Balaguer, Estefania Rufach, explica que a l’actual zona porxada exterior del recinte s’adequarà una aula per als més petits, de 0 a 3 anys, que ara estan en una classe adaptada a l’edifici principal.

El projecte també contempla la millora del pati escolar per a aquest grup d’alumnes més petits. El projecte està finançat amb fons Next Generation en el marc del pla de recuperació, transformació i resiliència i contempla una inversió de 149.650 euros.El col·legi L’Espígol de Gerb compta actualment amb 65 alumnes i la llar d’infants amb 9, encara que té una capacitat per a 15 alumnes. El pròxim curs 2024-2025 serà el tercer en què la guarderia està integrada a l’escola rural. L’alcaldessa assenyala la necessitat d’ampliar l’equipament i habilitar totes les comoditats. És una mesura per lluitar contra la despoblació i facilitar la igualtat d’oportunitats.La Generalitat va estrenar el curs 2015-2016 una prova pilot per escolaritzar nens de 0 a 3 anys en col·legis rurals. A Lleida es va posar en marxa en quatre centres. Vinaixa, Maials, Isona i Conca Dellà i les Pallargues (els Plans de Sió). El curs passat gairebé 21 escoles bressol de la demarcació es van integrar a escoles rurals.