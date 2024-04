Un lleidatà investigat per tràfic de drogues intenta fugir d’Andorra vestit de metge

detail.info.publicated Redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Un veí de la Seu d’Urgell d’uns 40 anys i investigat per tràfic de drogues ha estat detingut aquesta setmana a Andorra a l’intentar fugir vestit de metge després de ser hospitalitzat, segons va informar Altaveu. Divendres passat estava inconscient en una habitació d’hotel, on van trobar cocaïna. Va ingressar a l’hospital, d’on va fugir després de vestir- se de metge i va intentar creuar amb taxi la duana. Sospiten que va acudir al Principat per traficar amb la droga.